Men: det kan faktisk skje. Nå er det viktig at alle stemmer kommer frem!

Jeg har jobbet som helsesykepleier i Søgne fra 2005, fremdeles ansatt, nå i Kristiansand kommune. Jeg var en del av et flott, lite fagmiljø. Vi hadde våre goder ved å være en liten kommune, men sannelig hadde vi utfordringer også. «Nærhet til tjenester» var et av godene for Søgnes befolkning. Men ulempen med et lite fagmiljø, var slik jeg så det, flere. Blant annet var vi avhengige av å samarbeide med andre kommuner, for å få til å levere gode tjenester. Det var en del flere ulemper også, jeg husker dem godt. Har alle «glemt» utfordringene vi hadde i kommunen?

I alle år har gruppen «de mest sårbare» vært den gruppen mennesker jeg har jobbet mest med. I 2008, så vi behovet for å øke kompetansen og jobbe mer tverrfaglig og tverretatlig. Resultatet ble Forsterket helsestasjon i Søgne. Her satte vi inn ekstra ressurser og kompetanse rettet mot foreldre som hadde, eller hadde hatt, rusutfordringer. Vi var helt nødt til å «invitere oss med» i samarbeid med Kristiansand kommune, for å få til et sterkt nok fagmiljø med den kompetansen som trengtes. Vi klarte det ikke alene. I mange år, fikk vi «lene oss på» Forsterket helsestasjon i Kristiansand, for å få dette til.

Vi ønsket oss også et Familiens hus da vi var Søgne kommune, hvor alle faggrupper kunne jobbe samlet, med et felles mål om å levere gode tjenester til familier, barn og unge. Dette var i løpet av de årene jeg jobbet i Søgne, ikke mulig å få til. Men de ble en realitet da vi ble slått sammen med Kristiansand. Vi har nå 5 Familiens hus i Kristiansand. I tillegg fikk vi endelig tilgang til psykolog.

I storkommunen Kristiansand er vi nå i gang med et forskningsbasert, oppfølgingsprogram til førstegangsgravide som har sammensatte utfordringer. Hensikten med programmet er å fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon. Dette er et tilbud i tillegg til det ordinære helsetilbudet.

Her er jeg ansatt sammen med til sammen 9 andre jordmødre og helsesykepleiere med ekstra kompetanse og engasjement for å jobbe med denne gruppen. Programmet heter Sammen på vei. Her tilbys førstegangsforeldre som av ulike grunner trenger mer enn det vanlig helsestasjon kan tilby, tett oppfølging. Kristiansand er vertskommune for «Sammen på vei- Agder». Til sammen 13 kommuner i Agder er med i samarbeidet. Det pågår i dag en bred forskning på dette forebyggende feltet (Mor i Norge Studien).

I en storkommune har vi muligheter til å levere slike tjenester! Vi har mulighet til å jobbe målrettet, og finne ut hva som gir den nødvendige endringen! Vi kan jobbe for å snu den negative trenden vi lenge har sett i levekårsundersøkelsene, hvor Agder dessverre kommer relativt dårlig ut på flere felt! Det er HER vi må sette inn ressursene for å snu en negativ trend, ikke bruke 400 millioner på å reversere det som allerede har skjedd.

Jeg oppfordrer med dette flere ansatte til å ta stafettpinnen videre og si noe om både fordeler og ulemper ved løsrivelse fra Kristiansand, slik at alle kan ta et veloverveid standpunkt, basert på fakta. Min mening er at det har vært alt for stille alt for lenge fra oss som jobber i kommunen. Jeg ønsker at Søgne forblir en del av Kristiansand.