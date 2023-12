Hun var så redd for nyttårsraketter. Siste nyttår ho levde, gikk jeg i stallen klokka 20. Blendet alle vinduene i stallen. Satte på radioen på høy musikk. Men dyr har mye bedre hørsel enn mennesker. Jeg har aldri sett sånn redsel i øynene på et dyr før. Hun sto med hodet inn i kroken i stallveggen. Jeg holdt rundt ho, sang for ho (og jeg kan virkelig ikke synge). Det ble en lang og vond kveld. Det smalt hele tiden. Klokka 03 på natta dro jeg hjem. Da var det sluttet å smelle.

Neste morgen da jeg dro til stallen, sto Zemaja på samme plass. Med hodet i stallveggen. Enda helt stiv av skrekk.

Vi mennesker er så egoistiske at vi bruker over 300 millioner kroner på noen smell, som skremmer livet av dyr og fugler, og skader mennesker. Min niese var 4 år gammel og lekte ute 1. nyttårsdag. Da fikk hun en rakett på seg. Hun hadde splinter over store deler av kroppen og lå lenge på sykehus.

Man kan bruke lasershow , og det finnes sikkert mange gode kreative ideer for å feire nytt år. En dag blir det nok forbudt med raketter. Sånn var det jo da røykeloven også kom. Det tok sin tid før vi godtok at det ikke var lov å røyke på feks legekontoret og offentlige plasser.