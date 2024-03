Høyre, sammen med Frp, Krf og sine samarbeidspartier sitter nå på femte året med makten i fylkestinget. Høyre har gitt bort svært sentrale politiske lederverv til et Frp som har vokst seg større og fått mer innflytelse på fylkestingets beslutninger og politikk.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fylkeskommunen og kommunene er gitt en nøkkelrolle i arbeidet med å implementere bærekraftsmålene. Det er fylkeskommunen med fylkestinget som har ansvaret for å gi veiledning til kommunene i deres planlegging etter plan- og bygningsloven. I tillegg skal fylkeskommunen følge opp hvordan bærekraft gjennomføres i det kommunale planarbeidet, og slik bidra til at kommunene følger opp regionale planer og mål for bærekraftig utvikling i regionen.

Et av hovedargumentene for regionreformen var at en større fylkeskommune skulle bidra til en mer effektiv iverksetting av vedtatt politikk i regionen. Samtidig la daværende regjering (Erna Solberg) klare føringer for at FNs bærekraftsmål skulle legges til grunn for all lokal og regional planlegging og samfunnsutvikling.

Så kommer paradokset. Høyre har smidd seg til et Frp som benekter at klimaendringene er menneskeskapte, et Frp som jobber mot nullvekstmålet. Sammen forbruker Høyre og Frp natur i et tempo vi aldri har sett før. Høyre og Frp med deres støttepartier jobber systematisk med å fjerne formuleringer som omhandler FNs bærekraftsmål. Faglige innspill og innsigelser til kommunenes høringer tas bort, og med en kjapp votering fjernes formuleringer som skal ivareta naturmangfold og redusere klimagassutslipp. Høyre og Frp, er et samarbeid som har resultert i et fylkesting som jobber mot sin egen vedtatte politikk.

For det går feil vei. I Agder øker klimagassutslippene som eneste fylke i landet i to etterfølgende perioder. Agder troner listen over noen av landets største naturinngrep, og det er Kristiansand som har bygget ned mest natur i hele Norge. Frp får store gjennomslag for sin politikk med et Høyre som virker handlingslammet. Vi er milevis fra å nå målene våre.

Vi som er folkevalgte i denne perioden har en nøkkelrolle i å utvikle Agder slik at vi når bærekraftsmålene. Som fylkespolitiker forventer jeg langt mer av den politiske ledelsen i fylkestinget og i kommunene. Vi må begynne å levere på det som er vårt ansvar. Med Høyre sterkt påvirket av Frp går det feil vei.