Sykepleiere er en uvurderlig ressurs i helsesektoren i vår kommune, og hvert år utdannes sykepleiere og helsepersonell som skal gi våre innbyggere best mulig tjenester. En stor del av denne utdanningen er ute i praksis, og vi er heldige som har så mange som tar imot studentene og gir dem trygge og gode opplevelser i møte med sitt fremtidige yrke. Det bør vi ta vare på, for i likhet med læreryrkene er det stor etterspørsel etter sykepleiere i Kristiansand fordi vi ikke har nok. Noe av utfordringen er relatert til lønn, noe til belastning og oppgaver, mens andre ting går på arbeidstid og tilknytning. Uavhengig av utfordringene må vi løse det i fellesskap.

Et sted å begynne er derfor å sørge for at veiledere innen sykepleieryrket får lik kompensasjon som veiledere til læreryrket. Slik er det dessverre ikke i dag. Kristiansand kommune har mulighet til å ha gode ordninger, men slik har det ikke vært, med et hederlig unntak fra 2021. Etter oppgjøret mellom NSF og KS fra 2021, ble ansvaret lagt til kommunene for å gi veilederne kompensasjon. Det ble gitt for ett år, og det var det. Verken før eller siden.

Derfor ønsket jeg å løfte dette til helseutvalget, men her ble det stopp. Først fordi det ble «glemt» av både utvalgsleder og administrasjon, men deretter ble det avvist fordi det ikke hadde noe i helseutvalget å gjøre.

Ja, jeg er klar over at forhandlinger om lønn er opp til partene selv, det er også turnusplaner og tilknytning til arbeidssted. Men for å løse floker knyttet til bemanning har det også kommet politiske initiativ til å gjøre noe med bonusordninger, eller å gjøre noe med heltid-deltid-problematikken. Det er med andre ord fullt mulig å rette opp i urett, om så bare ved å sende noen signaler.

Det jeg spurte utvalgsleder fra KrF om, var ganske enkelt om han i likhet med oss i Arbeiderpartiet tenkte det var klokt og viktig å kompensere veiledere innen sykepleie og lærere likt, hva han ville gjøre for rette opp i en slik skjevhet mellom nye og nåværende veiledere, og ikke minst (og kanskje det viktigste), hva utvalgsleder vil gjøre for at studenter i praksis møter veiledere med tilstrekkelige ressurser til å gi tid og trygghet til studenter i sitt møte med arbeidslivet og kommunale helsetjenester. To av tre spørsmål som åpenbart inneholder politikk, tre av tre som helt åpenbart er viktige nok til at de burde kunne svares på.

At utvalgsleder ved KrF ikke ønsker å svare på dette, får stå for seg selv, men at Rødt som etter sigende skal være opptatt av både rettferdighet, gode og like vilkår i arbeidslivet og vår fremtidige arbeidsstyrke innenfor helse, ikke forstår meningen med å spørre om dette, ja det er ganske utrolig!

Når vi får en henvendelse fra folk som opplever dette urettferdig, uforståelig og veldig utydelig, og vi vet at vi kommer til å trenge både veiledere, trygge studenter og gode kompetente ansatte både nå og fremover, ja, det er det direkte svakt av politisk ledelse å ikke ville si noe om dette.