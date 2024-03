Kommunen gjorde virkelig et scoop ved å sikre seg den tomta, det skal politikerne ha all honnør for. Tomta er et stort område midt i byen (eller i kanten av kvadraturen) som må kunne gi store muligheter for å få til noe nytt og noe betydelig. Dette kan være med på å løfte bydelen Grim og Kvadraturen, men også bli et løft for hele byen.

Bydelen Grim har en sammensatt befolkning og skårer lavt på levekårsstatistikker osv. Å bruke muligheten som denne tomta gir til å styrke fellesskap og gi møteplasser der både barn, unge og eldre kommer, måtte være topp. Tenk om dette området med disse gamle byggene kunne bli noe som forener og styrker oss på tvers av forskjelligheter. Det kan bli et bra prosjekt med nytenkning og utprøving. Jeg tror det ligger til rette for å få til noe som kan være unikt.

Vi fikk informasjon på Idda sist tirsdag om konkrete planer for en midlertidig bruk av CB-tomta, begrenset til 10 år. I planen er det nå satt av 1/4 av tomta til dagligvarebutikk, Coop. Jeg må si det var en «nedtur». Dette reduserer området betraktelig. Og har du først etablert en dagligvareforretning, er det ikke så lett å endre på det etter noen år.

Det er mange ønsker og/eller ideer om bruk av området, for eksempel gangveier, åpne Grimsbekken gjennom tomta, pub, restauranter, cafeer, bowling, scene, mathall, street food m.m. Det er også ønske om å se området som en helhet ift Grim torv, Ravnedalen og ellers resten av byen, og på den måten binde dette sammen. Så det mangler ikke på ideer, men det trengs videre konkret planlegging for å få til noe av dette.

Jeg håper at våre politikere løfter blikket når det skal avgjøres om dagligvarebutikken, Coop, skal få plass her. Se til andre byer som nå har klart å omgjøre gamle industriområder til positive og kule områder. Det er ikke vanskelig å finne det både i Norge og Danmark. Og vi trenger hele tomta for å få området til å bli byens neste kule «in-sted».