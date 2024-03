Både norske politikere og Europa forteller oss jevnlig hvor «heldige» Norge er som har vannkraften. For en kjempebløff! Har ingenting med flaks å gjøre! Norge har tidligere hatt fremtidsrettede, dyktige politikere med fokus på… Norge. Før Rettedal og olja gjorde Norge rike var Aps Einar Gerhardsen mannen som fikk landet ut av fattigdom!

Forenklet Fakta: Gerhardsen gikk til industrilederne og spurte hva Norge kunne gjøre for å få bort fattigdommen, utedoer, få rent drikkevann osv.

Svaret var «Industrien trenger forutsigbarhet, kan du hjelpe oss med god tilgang på strøm til gode priser vil vi bli mer konkurransedyktige og kan øke vårt salg utenlands. Da trenger vi flere ansatte.»

En storstilt og omdiskutert utbygging av damanlegg ble gjennomført, protestene har nå stilnet, men ingen må komme å si at Norge har hatt flaks. Takk til AP og Gerhardsen som fikk Norge ut av fattigdommen, fikk slutt på Fattigkassa og matkøer! Samtidig bør vi skjemmes over hvordan dagens Ap-ledelse går helt motsatt vei - Landsfaderen Einar Gerhardsen sin fantastiske innsats for oss og vårt land blir i disse dager nærmest torpedert av dagens Ap og partiets leder. Matkøene er tilbake, industrilederen jages ut av landet. Tragisk!

Ap er ødelagt av de siste års ledere, men dagens ledere tar kaka…

Bløffen: Tilbake til saken: Tyskland og flere av deres naboland har mye større mulighet enn Norge til vannkraft, høye fjellkjeder og dype daler der det er plass til milliarder av liter regnvann dersom de gjør som Norge, bygger demninger. Så kom ikke her og fortell oss at «Norge er så heldige!»

Dessverre er Gerhardsens filosofi en saga blott, hans beslutning om å gi norske bedrifter og norske husstander billig strøm raseres nå fullstendig av Arbeiderpartiet og Høyre /Frp i deres iver ett er å bli «EU-poppiser». Under Støres ledelse legger Norge seg paddeflate for Google, for utenlandske vindkraftselskap, for EU land som «vi må hjelpe» for å nevne noe av galskapen….

Slutt med det tullet, den beste hjelpen vi kan gi Alpelandene er å holde kurs for dem om hvordan de selv kan få «gratis vannkraft».