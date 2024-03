Jeg ser tilbake til 1961, da pappa tok meg med på Ullevaal første gang til Norge-Sverige i rødt, hvitt og mørkeblått, og mine utallige landskamper deretter, den siste hittil mot Skottland i fjor. Til og med da Trond P herjet for Norge i perioden 75 til 81, var draktene sånn. Noen år deretter startet utstyrskrigen om supporternes gunst. Draktene endret seg litt hvert år, riktignok de samme fargene, men med flere og flere dikkedarer. Og etter hvert med reklame – helt fryktelig på en nasjonaldrakt.

Nå er det skifte hvert år, både hjemmedrakt og bortedrakt, som trofaste supportere selvsagt må kjøpe. At klubblagene spekulerer i dette, i samarbeid med utstyrsleverandørene, blir dyrt nok for supporterne, så NFF burde overlate denne utstyrsgreia til klubblagene, og ikke bidra til at vi må punge ut i tide og utide. I tillegg bør «nasjonaldrakta», som flagget, være hellig og uendret, uten reklame. Helt plain rød, hvit og mørkeblå, kun leverandørens merke og striper (adidas, nike, osv) burde pryde drakta. Så noen bør starte en kampanje: La drakta leve.