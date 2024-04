Veldig snart skal tusenvis av glade padlere nyte sommer og solskinn på havet.

En av de største gledene ved å padle havkajakk er følelsen av å være ett med naturen. Å gli stille gjennom vannet mens man beundrer den vakre kystlinjen, observerer dyrelivet og kjenner på følelsen av ro og fred. Dette er en opplevelse som er helt unik. Det å oppdage skjulte bukter og strender som bare er tilgjengelige med kajakk, gir en følelse av frihet, eventyr og å være på oppdagelsesreise.

Samtidig er det særdeles viktig å være klar over de mulige farene som kan oppstå under havkajakkpadling. Været og sjøforholdene kan være skiftende og uforutsigbare. Sterke strømmer, bølger og vind kan gjøre padlingen utfordrende og potensielt svært farlig.

Det er derfor helt avgjørende å ha tilstrekkelig kunnskap om bl.a. turplanlegging, redninger, vær- og vindforhold og bekledning når man skal ut i kajakk. Det å tilegne seg denne kunnskapen er helt avgjørende for å være trygg i kajakken.

Jeg håper derfor at du som har en kajakk, men mangler erfaring, eller om du planlegger å begynne med padling, sørger for å tilegne den kunnskapen du trenger før du legger ut på tur. Oppsøk et padlemiljø eller en klubb som kan hjelpe deg på veien. Alle erfarne padlere/instruktører er svært opptatt av å formidle både padleglede og padlesikkerhet.

Det er mitt inderlige ønske og håp at vi i oktober kan se tilbake på en nydelig padlesesong helt uten ulykker!

Å padle havkajakk er som sagt en utrolig givende og berikende opplevelse, men det er viktig å respektere den kraften naturen er og samtidig ta ansvar for egen sikkerhet, læring og trygghet. Med tilstrekkelig kunnskap, erfaring og respekt for sjøen, er havkajakkpadling en fantastisk måte å utforske kysten på og skape minner og vennskap for livet.

Jeg ønsker alle en god og trygg padlesesong!