Derfor er jeg sjokkert over nyheten om at valgdirektoratet åpner opp for hjemmelagde stemmesedler.

På min Facebook-side har jeg for eksempel rundt 50 venner fra Søgne/Songdalen, der jeg via noen få tastetrykk kan finne ut når de har bursdag. Kombinert med et enkelt adressesøk kan jeg på vegne av disse 50 sende hjemmelagde stemmesedler til valgdirektoratet som telles i valget, om noen av disse ikke har stemt digitalt.

Avdelingsdirektør Siri Dolven opplyser i en e-post til Fædrelandsvennen at man må ha tillit til «vår gode demokratiske kultur i Norge». Men hvordan kan man ha tillit til et system som er så enkelt å jukse i?

Jeg er sterkt kritisk til hele prosessen regjeringen har lagt opp til rundt dette valget. Man har gått på kompromiss på viktige demokratiske prinsipper som kan gi oss store konsekvenser langt etter at dette valget er klart.

Mitt håp er at begge sider i denne saken kan enes om at denne praksisen fra valgdirektoratet er sterkt kritikkverdig og gå i dialog med valgdirektoratet om å finne et mer sikkert sett å stemme for de som ikke har mulighet til å stemme digitalt, og det haster nå som valget er i gang.

Dette er en sak som er langt viktigere enn vad utfallet fra valget blir.

Og la oss håpe at ingen faller for fristelsen til å påvirke valget viss valgdirektoratet står fast på denne praksis..