Dette var handlinger vi ikke kunne forstå at mennesker kunne utføre. Og vi alle og ikke minst jødene selv arbeider ennå for at denne historien ikke noen gang blir glemt.

En av disse historiske merkepælene var Warzawa-gettoen. I oktober 1940 ble 450.000 jøder innesperret i en getto i Warzawa. Etter å ha blitt utsultet, syke, mange døde gjennom tre år her, gjorde en gruppe av dem opprør. Dette ble slått kraftig ned og mange ble drept. De overlevende ble sendt i leir.

De nevnte hendinger bringer en helt uvilkårlig til dagens situasjon i Gaza, og forsåvidt til vedvarende israelsk politikk i årtier. Men dagens grusomheter i Gaza, vedvarende bombing gjennom uker, av teltleirer, sykehus og skoler, er av en sånn art at det er ubegripelig at de kommer fra en stat med sin forhistorie.

Er noen mennesker mer verdt enn andre?