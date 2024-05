Noen av dem er også fridager for mange ansatte, mens for andre er det dager som må jobbes fordi tjenestene må leveres 24 timer, 7 dager i uka, 365 dager i året (det vi kaller 24/7/365), tjenester som det er behov for uavhengig av hva som skjer i resten av samfunnet. Noen av disse dagene i mai feires bare i Norge, noen feires bare i deler av verden, men noen av dagene feires i hele verden.

For meg som er fylkesleder for Norsk sykepleierforbund her i Agder så vil jeg si noe om dagene 1. mai- arbeidernes kampdag, 5 mai – jordmødres dag og 12. mai – sykepleiernes dag. Alle dagene er internasjonale merkedager.

Sykepleiere og jordmødre leverer tjenester 24/7/365 fordi befolkningen trenger det. Det er ikke slik at fødsel, en hjertestans, en blødning, en oppfølging av respiratoren kan vente til neste dag. Det er ikke slik at en kan vente noen dager om en trenger hjelp til å få medisiner, forflytning, måltider eller toalettbesøk. Skal du som innbygger få de helse og omsorgstjenestene du har behov for, så trenger du tilgang til sykepleiere og jordmødre der du bor, når du trenger det. Derfor må arbeidsforholdene og lønn være slik at noen vil bli sykepleier og jordmødre, og at de som velger dette viktige yrket, har arbeidstidsordninger som gjør at de kan bli i yrket. Hele livet- til pensjonsalder.

I et internasjonalt perspektiv så ser vi at mange helsepersonell gir tjenester til sine innbyggere på tross av forholdene. Vi er spesielt bekymret for hva som skjer med helsepersonell i krig, når krigens parter flytter krigen inn på sykehusene. En fødsel skjer selv om noen bomber, og behovet for å ha tilgang til en jordmor, er vel så viktig i den situasjonen - for at mor og barn skal overleve. Når en er skadet så er rask tilgang til helsehjelp viktig, det kan være forskjellen mellom å overleve eller dø. Også må en huske at alle samfunn har pasienter som trenger helsehjelp for sykdommer som ikke kan vente på at krigen er ferdig. Derfor må arbeidsvilkårene til helsepersonell i krig beskyttes bedre enn det vi ser i verden i dag. Sykehus må være det trygge stedet som ivaretar innbyggerne på tross av krigen.