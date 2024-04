Hva jeg undres på, er om Viggo ansatte dem, eller om de hadde en avtale om lønnet arbeid? Akkurat det vil vel ha juridisk betydning, når de i ettertid krever lønn for sitt frivillige engasjement?

Eivind Pedersen dekket jo saken som skrivende journalist i Dagbladet og skrev bl.a «hadde ikke tid til drap» så uansett handler det vel om i begynnelsen å blande rollen som betalt journalist og frivillig hjelper?

Helland og Pedersen påstår at de serverte alt til Bjørn Olav Jahr på sølvfat. Selv sier Jahr at han knapt visste hvem disse to var, selv om han visste om Pedersens engasjement. Hans bok, «Drapene i Baneheia» ble virkelig en øyeåpner i saken, men om Pedersen mener at boken til Jahr nærmest var ferdigskrevet… altså av han selv, så blir jo spørsmålet hvorfor han da ikke ga ut en slik bok selv, så kanskje saken hadde fått en øyeåpner 8 - 10 år før boken til Jahr kom ut, og med det avslørt justismordet mye tidligere. Kanskje Viggo da hadde sluppet 10 - 12 ekstra år i fengsel? Medfører det riktighet at Pedersen hadde en slik bok klar, men unnlot å gi den ut, må jo det nærmest karakteriseres som undfallenhet. Kanskje noe å tenke på, når man i ettertid krever lønn for sitt frivillige arbeid.

Sprengstoffet i Bjørn Olav Jahrs bok, var konklusjonen… at det var en morder..to historier og en sannhet. Det er forskjell på denne konklusjon og Pedersens uttalelse «burde ikke vært pådømt», altså at det var for mye tvil.

Mulig det er staten som bør kritiseres enda en gang, for manglende kompensasjon til de frivillige, da både Helland og Pedersen utvilsomt har bidratt i forsøkene på å oppklare justismordet. Men å sende en kjemperegningen til offeret de forsøkte hjelpe, strider imot vanligfolks rettsfølelse.

Lagmannsretten tok muligens hensyn til at Helland og Pedersen driver et kommersielt forlag som ga ut boken «I skyggen av Viggo»? Spørsmål nå er om pengekravet sender dem enda lenger inn i skyggen?

Det står mer respekt av han som krevde 1 krone for sitt frivillige arbeid. Eller han som skrev to forløsende bøker om saken, uten å sende regning til Viggo.