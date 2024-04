Det vil de gjøre på tross av de følger det har. Det virker som vi og motdebattantene snakker om to helt forskjellige saker.

Dette handler ikke om at vi har en seriøs utelivsbransje eller ikke. Dette handler om noe helt annet. Dette handler om vi skal ha en alkoholpolitikk som ivaretar alle i samfunnet vårt eller ikke.

Vi vet at økt tilgang gir større forbruk, og at alkoholforbruk har store konsekvenser.

Når 12 prosent av alle studenter har eller har hatt en ruslidelse det siste året, vil vi at de skal drikke ute frem til kl. 3.00 eller 2.00?

Skal vi høre på politiet eller vise dem ryggen og gjøre jobben deres mer krevende i helgene?

Politiet sier at de allerede bruker betydelige ressurser på voldsproblematikken i Kristiansand sentrum helgene. Veldig mye av dette knyttes til rus. Politiet er nå også redd for at en utvidelse av skjenketidene vil gi økt alkoholkonsum og føre til flere ordensforstyrrelser.

Jeg tror alle bystyrerepresentantene i byen vår vil være enig i at vi har et svært godt politi i byen vår. Da undrer det meg at representanter i bystyret nå kan gå inn for en utvidelse av skjenketidene, stikk i strid med rådene fra politiet.

De rådene er ikke hentet fra luft. Etter vedtaket i 2008 uttalte daværende politisjef at det var blitt roligere på byen. NRK skrev følgende: Antall anmeldte voldsepisoder i Kristiansand har gått markant ned de siste to årene.

Vi kan ikke som ansvarlige politikere slutte å høre på politiet fordi vi ikke liker det de sier.