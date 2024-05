Mangfold, kvalitet og foreldrenes valgfrihet må fortsatt være styrende for barnehagepolitikken. Forslaget som regjeringen har hatt på høring i vinter, svekker kvaliteten i sektoren, en kvalitet som har blitt bygget opp over tid etter at vi fikk full barnehagedekning.

Tidlig innsats og et godt barnehagetilbud skal være til beste for barn og foreldre, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. Private, foreldreeide barnehager, som vi drifter og som også er medlemmer i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), sliter økonomisk med de rammene vi har i dag.

Ingenting tyder på at de rammene blir bedre eller mer forutsigbare dersom kommunepolitikerne får flere verktøy til å svekke likebehandlingen og foreldrenes rett til å velge barnehage.

Det er en utbredt misforståelse at private barnehager blir 100 prosent likebehandlet med kommunale barnehager med hensyn til offentlig finansiering. For selv om private barnehager har en lovfestet rett til å bli økonomisk likeverdig behandlet, blir de ikke likebehandlet krone for krone.

Tall fra Telemarksforsking viser at den offentlige finansieringen av ordinær drift i kommunale og private barnehager i 2022 var på henholdsvis 26,4 milliarder kroner og 22,3 milliarder kroner. For hver 100 kroner kommunene brukte i en kommunal barnehage, gikk det mellom 86 og 88 kroner i tilskudd til en tilsvarende privat barnehage. Med slike rammer er det svært krevende å drifte med et sunt overskudd slik alle bedrifter over tid må gjøre.

Dersom de nasjonale reglene for økonomisk likeverdig behandling avvikles, vil kommunene få større frihet til selv å definere hvor mye private barnehager skal få i tilskudd. I en virkelighet der mange kommuner kutter i alt som ikke er lovpålagt, vil alle typer private barnehager risikere reduserte overføringer. Det vil gå på bekostning av kvalitet, noe som allerede merkes.

Vi er allerede i en nedgående spiral. Høye sykemeldingstall, dårlig økonomi, frafall fra sektoren av gode arbeidstakere og lave søkertall til utdanningene er faktorer som må ligge til grunn for å sette kvalitet og mangfold på dagsorden. Denne utviklingen må snu før det blir krise i sektoren.

Forslaget som Morten Halvorsen omfavner, vil forsterke forskjellsbehandlingen og uforutsigbarheten for alle typer private barnehager. Det vil gå ut over de ansatte, og det vil gå ut over barna.

Barnehage er verdens beste jobb, og vi er så heldige at vi jobber med de beste verdiene som finnes, nemlig landets fremtid, barna!

Men skal sektoren få blomstre, må mangfoldet få leve, og vi må ha gode premisser for å kunne gjøre denne jobben og fortsatt kunne kalle det for verdens beste jobb.

Vi inviterer gjerne Morten Halvorsen og politikere til barnehagene våre for å se på hvordan hverdagen er, og ta del i de gleder og utfordringer vi står i. Dere er hjertelig velkomne!