Oljefondet økte siste kvartal med over 1000 milliarder kr. Norge har en handlingsregel som sier at bare inntil 3 prosent av fondet skal brukes til nyttige formål. Samtidig står alt for mange mennesker i matkø. I visst ett av verdens rikeste land. Forstå det de som vil eller kan.

Mye av denne elendigheten skyldes regjeringens økonomiske politikk. De økonomiske forskjellene øker stadig. En av årsakene til dette er at lønnsoppgjørene er basert på prosenttillegg, i stedet for kronetillegg. EU har for Norge en fattigdomsgrense på 251.000 kr.

Det regjeringen kan gjøre er å la de som ligger under fattigdomsgrensen slippe å betale skatt og trygdeavgift på 5,1 prosent. Da kan kanskje regjeringen få et oppsving på meningsmålingene? Men er det evne og vilje til et slikt tiltak?

Når det gjelder oljefondet, er det hogget i stein denne 3 prosent handlingsregelen?

Frykten for å bruke mer oljepenger er visstnok økt inflasjon. Da vi bygget ut oljeindustrien i Nordsjøen var det aldri snakk om inflasjon. Vi leide inn utenlandsk arbeidskraft i mange år før nordmenn overtok virksomheten.

Vei og jernbanenettet er på etterskudd. Bruk noen hundre milliarder på oppgradering, og å slutte med bompenger.