Nå har det flere ganger vært diskutert om Jesus virkelig sto opp fra det døde.

Jeg har ikke lest mye i Bibelen selv, men det virker litt rart at man må slå i bordet med de klokeste professorer og de med høyest kristen utdannelse, og da gjerne på latin, for å ha svaret? Skulle nesten tro de hadde vært der? Og så er det useriøst og udokumentert om man har en annen mening.

Hvorfor ikke heller være opptatt av det som skjer nå til dags, der tusenvis av barn dør i kriger og lider med sult og elendighet, over store deler av verden? Gud er vel Gud for alle, også disse stakkars mennesker. Så hva har da det som skjedde for flere hundre år siden å bety for alle disse stakkars lidende mennesker og alle oss andre?