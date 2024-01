Uansett parti, så vil de være topp motiverte.

Ja, for det sier seg selv at de som stemte "ja" til K3 i juni 2016, eller som argumenterte for Nye Kristiansand fra utsiden, i leserinnlegg etter leserinnlegg, og som gjerne har fortsatt å kjempe imot oss fram til dags dato, de kan da umulig sette seg opp på listen over kandidater til et kommunestyrevalg i Søgne?

Hadde de ikke troen på folket og næringslivet her gjennom alle de årene, så må de da for skams skyld holde seg unna kommunestyresalen vår for all framtid. Og da står vi tilbake med - nettopp - topp motiverte nye og gamle navn fra de forskjellige partiene, som mener vi er mange nok og sterke nok til å greie oss selv. For nå har vi alle sett hva alternativet er, og dette vil garantert skjerpe samtlige kandidaters vilje til å kjempe for alt som er positivt for Søgne og dens befolkning - uansett partitilhørighet.

Hva med kandidater som opprinnelig trodde på storkommunen, men som for lengst har snudd, og som aldri satt i kommunestyret, i hvert fall ikke som fast medlem, og som følgelig heller ikke bidro til splid og strid? Disse bør selvsagt også få sin sjanse på en partiliste.

Og ironisk nok: Det kan komme til å bli kommunestyret i Nye Søgne som etter 1. januar 2026 gir grønt lys til det store gårdsprosjektet som en viss Nye Kristiansand-forkjemper har fått "nei" fra sine egne om å få anlegge på Tangvall! Han bør søke på nytt når den tid kommer.

Jeg leser for øvrig at en Søgne bygdeliste er i ferd med å bli dannet. Meget bra! En bygdeliste er jo egentlig en slags utvidet velforening for hele bygda, og der man toner ned den sterkt begrensende høyre/venstre-tankegangen. Akkurat hva vi trenger i Søgne når vi skal få en ny frisk start!

Til sist: Nylig spurte en Nye Kristiansand-tilhenger i Fædrelandsvennen om "hvorfor rive opp igjen kommunegrensene?" Mitt enkle og åpenbare svar der: Fordi noen flyttet "byttepålene" og tilrøvet seg "jord" som ikke var deres!