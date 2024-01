Så forandret de strategi og sa at vi må vente på de utvalg som ser på situasjonen. Da utvalgene kom med sine rapporter og det ikke hjalp noe, så var neste strategi å heller snakke om andre ting enn krisen i Norge.

Rett før jul kom det siste med statsråd Brenna om at folk i matkø brukte pengene sine på andre ting. Dette siste er vel det absolutte lavmål fra regjeringen. Der vil alltid være noen som misbruker ordninger. Brenna trenger bare å gå ned i Stortinget for å finne det. Reiseregninger, stortingsleiligheter og utnevnelse av venner til styrer. Men det betyr ikke at alle Stortingsrepresentanter utnytter ordningene.

Det å prøve å skape en alternativ virkelighet er vel mer et forsøk på å få folk til å tro at i Norge sliter ingen.

Strømpriser, matpriser, renter, leiepriser alt har ført til krise for flere og flere. Private organisasjoner har gitt og gir klar beskjed om at fattigdom finnes og øker.

Dette vet og aksepterer regjeringen. De aksepterer at flere og flere sliter, og sitter og ser på dette. Det finnes nemlig mennesker som sliter som ikke har barn, og hvor det ikke hjelper med billigere barnehageplasser osv. i tillegg så sitter både Lo og Sv stille i båten. Spesielt Sv kunne, og kan presse regjeringen da den trenger deres støtte vedr. budsjetter.

Nei la oss heller reise rundt i Europa og leke stormakt. Det er regjeringen god på!