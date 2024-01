Kjære Kenneth og AP.

Ordene du formidler i ditt innlegg den 10.01.24 kunne jeg og mange andre ha skrevet med troverdighet. Det kan ikke du og AP. Da jeg var den aller første til gjøre anskrik med å stanse prosessen rundt administrasjonens forslag om å revurdere skolestrukturen på Slettheia, så kjempet AP mot mitt forslag inntil få dager før valget. Historien er ikke unik.

AP har vært med på å skape usikkerhet for de aller svakeste i alle saker, med god støtte fra Høyre mens dere satt i posisjon. Det var Høyre som berget dere gang på gang, mens selv deres egen koalisjon protesterte.

Sjansen til å styre fikk dere grunnet mye av mitt arbeide og andres arbeide. Det var ikke dere som vippet Furre ut av stolen. Det var det vi som gjorde, mens dere ble sure over den sannhet vi formidlet.

Likevel fikk dere raust min stemme ved ordførervalget fordi dere lovet solidaritet etter å ha brukt 70 år uten selv å komme til styringsposisjon.

Men så snart dere fikk makta, så var det atter en gang arroganse og kaos. Energien ble brukt på oss som forlangte solidariteten dere lovet.

I alle saker, herunder Kunstsilo, byvekstavtaler bompenger, strømpriser, sentralisering, Cultiva, Kilden, havneflytting, Gartnerløkka, kommunale avgifter og ikke minst kommunereformsaken - så kom deres egen makt og posisjon foran solidariteten med de svakeste. Dere bidro til å skape den dyrtid mange må leve med nå. I matkø. For tiden bruker dere energien på å strø sand på Høyres budsjetter, fremfor sand i Høyres maskineri. Knapt avbrutt ved høytider og kriser med litt sosialpornografisk empati med seg selv og sitt kringkastet i byens minst troverdige avis.

Forstår du ikke at dette bidrar til å bygge ned tillitssamfunnet framfor å bygge det opp? Ser du enda ikke meningsmålingenes klare trend? Mitt kloke råd er at dere nå slutter med flosklene og selvbedraget, og bretter opp ermene. Vedta striskjorte og havrelefse for fiffen og bruk partikassa på matkøene i god Ludvig Lømsland-ånd.

Vis solidaritet i praksis. Start med de tvangssammenslåtte kommunene nå som saken er dagsfersk. Støtt regjeringen din i denne saken. Gjenopprett AP sine lokallag i Søgne og Songdalen og vis at dere kan drive opposisjon mot Kristiansand Høyre derfra. Skap de små kommunene som viser vei og rettleder når Kristiansand med sine tallrike kommunedirektører gjør feil.

Vis at dere våger å sette makta inn mot ukulturen.

Da hadde jeg og mange andre trodd på dere.

Lykke til!