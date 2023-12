Men tallene er her sterkt kontroversielle. Økonomer som ikke er regjeringsoppnevnt er sterkt uenig. Nye tall viser at bilistene betalte over 20. milliarder kroner i bompenger i 2023.

Men her er som sagt tallene usikre, men urovekkende. Bernander er taus. De fleste husholdninger sliter med å betale bompengene. – Dette er ny rekord og viser at bompengene er ute av kontroll, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund i en pressemelding fra medlemsorganisasjonen.

Bompengeinnkrevingen er ute av kontroll. Allerede i år kan rekorden fra 2023 bli slått. For 2024 har Stortinget satt en ramme på over 16,1 nøyaktig tall er ikke fastsatt, som kan kreves inn fra bilistene, blant annet fordi det åpnes stadig flere bypakker og veiprosjekter finansiert av bompenger. Kleppelista mener bestemt at Politikerne må komme fram til troverdige løsninger på hvordan vi får finansiert samferdsel uten at bompengebruken stiger til stadig nye høyder.