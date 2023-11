Mange har glutenintoleranse, men dette er ikke det samme som cøliaki. Når du har cøliaki så reagerer kroppen på mel, havre, spelt, rug og bygg. Jeg fikk cøliaki da jeg var 3,5-4 år.

Cøliaki er noe som er livsvarig. Dette betyr at man ikke kan bli kvitt det. 2 kilo hvetemel koster i butikken 28 kroner. For 500 gram med glutenfritt mel koster det 50-60 kroner. Hvis man da skal ha 2 kilo med glutenfritt mel, må man betale 200-240 kroner.

Derfor vil jeg at vi MÅ få mer støtte. Det er urettferdige priser. Du kan kjøpe 14 kilo vanlig mel til samme pris for 2 kilo glutenfritt. På restauranter må du betale ekstra for glutenfri mat.

I Norge er det 1 av 100 som har cøliaki, men bare halvparten av disse får diagnosen. Det betyr at det er omtrent 50.000 personer i Norge med cøliaki.

Man trenger støtte fordi at maten man spiser er medisinen vår. Mennesker med andre diagnoser kan ta en pille og få den samme effekten. De med andre diagnoser kan få blå resept på medisiner og etter hvert et frikort. Dette får vi ikke. Derfor er det viktig at de med cøliaki får støtten de trenger.

Hva skjer med støtten vår?