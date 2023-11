Bakgrunnen er at dette vil styrke og sikre tilbudet til brukerne, samtidig som kommunen får utnytte kapasiteten i kommunens øvrige korttidsplasser på en bedre måte.

Flytting og samlokalisering fører til mer robuste fagmiljøer, effektivitet og mindre bruk av vikarer og overtid. Alt dette vil komme brukerne til gode.

Kløvertun er en liten institusjon. Sykefravær og overtidsbetaling slår fort inn på driften. Sykepleiere, leger og annet personell som er helt nødvendige for å gi gode tjenester, kan ikke uten videre hentes fra andre avdelinger ved sykdom.

Det har vært flere eksempler den senere tiden der det ikke har vært mulig å dekke vaktene med den ordinære bemanningen på Kløvertun.

Rehabiliteringsplassene ved Kløvertun ble flyttet midlertidig til Valhalla i sommer. Erfaringene viser at flyttingen bidro til

å sikre nødvendig kompetanse, redusere vikarbruk og gjøre sommeravviklingen mindre sårbar.

Det er viktig å understreke at det ikke er snakk om å legge ned døgnrehabiliteringen. Den er et viktig tilbud til innbyggerne i kommunen. Det handler om å gi et fullverdig tilbud på Valhalla, der en samlet vil ha ansatte med god kompetanse i gode lokaler. Mange av de ansatte ved Kløvertun vil få tilsvarende oppgaver som i dag, noen kan få nye oppgaver, også på Valhalla helsesenter.

Det har vært reaksjoner fra noen ansatte på Kløvertun, og det har vært reaksjoner fra brukere. Det tar vi på alvor. Samtidig er det svært viktig å formidle at Valhalla helsesenter vil gi brukergruppen et fullverdig og godt tilbud.

Nå går saken videre til behandling i kommunalutvalget og helseutvalget den 5. desember før vi får en endelig avgjørelse i bystyret 14. desember.