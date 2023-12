En betingelse i argumentasjonen for transformasjon har vært at bygningen i seg selv har flere unike og viktige verdier, tilknyttet arkitektur-, medisin- og lokalhistorie. Underbyggende for disse mer verdimessige argumentene, er at bygningen, i seg selv, kan bli et vakkert tilskudd til byens utseende. Dette er nå skissert.

Meningen bak denne skissen er å vise at bygningen ikke må påbygges eller rives for at stedet igjen kan bli flott. Dette mener vi burde være utgangspunktet for arkitekturdebatten om utviklingen av sykehuset i kvartal 71: sykehuset er i seg selv vakkert!

I skissen har vi samlet arkitektoniske motiver fra hvordan bygningen så ut på 1930- og 1950-tallet, samt tilført bygningen noen få, nye detaljer. På 1930-tallet var det gamle sykehuset mye mindre enn det i dag er. Det hadde imidlertid en trapp opp i andre etasje, T-sprosser i vinduene og en markert underetasje. Dette er inkludert. De avrundede vindusbåndene – som en ser i tegningen – var opprinnelig åpne terrasser. Det kan godt være at dette vil være en bedre løsning enn å beholde vinduene i disse partiene.

På 1950-tallet ble sykehuset bygget ut til dagens form. En lavere to-etasjes bygning ble lagt foran hovedbygget, og trappen opp i andre etasje ble fjernet. I skissen er denne lave bygningen fjernet. Dette gir plass til den store offentlige parken. Ellers er alle vinduene som kom til på 1950-tallet beholdt. Dog er det satt en enkel sprosse i de kvadratiske vinduene. På denne måten gjenopptar disse vinduene karakteren til 1930-tallets T-sprosse-vinduer. Det kobberbekledde tårnet kommer også bedre frem i denne skissen, enn det gjør per dags dato; hvor en tilbaketrukket etasje, samt flere mindre tekniske bygningsdeler, opptar plass på taket. Tårnet blir igjen et samlende element for bygget. Taket burde ellers tas i bruk som takterrasse for byggets beboere, med en herlig utsikt til både Baneheia i nord, og sjøen i sør. Slik kan beboerne få en av byens beste utsikter.

Av mer samtidsmessige detaljer, har vi kommet med et forslag om å gi den nederste etasjen direkte tilgang til utearealene. Disse lokalene kan potensielt bli brukt som enten leiligheter eller næringslokaler. Ellers har jeg tegnet inn mye plass til grøntarealer, ettersom dette også var et viktig prinsipp da bygningen ble oppført som sykehus i 1934. Til sammen vil denne parken danne et godt grunnlag som bidrar til å gjøre posebyen til en mer attraktiv og aktiv bydel.

Skissen burde allikevel ansees som en mulighetsstudie, men som et klart argument for at byggets opprinnelige og vakre karakter kan gjenopprettes. Med andre ord kan sykehuset bli et forskjønnende bidrag til byen, på samme måte som Thilo Schoders Solbygg pryder Lund. Det burde også bemerkes at i skissen står også den hvite gamle trebygningen, på sin nåværende plass. Denne bygningen viser også hvordan slik lav trehusbebyggelse kan oppføres langs Tordenskioldsgate, uten at det verken vil motarbeide sykehusets arkitektoniske kvaliteter eller skape et dårlig parkmiljø imellom dem. La derfor sykehuset stå, og restaurer det!