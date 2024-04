Jeg har før øvrig ikke betvilt nivået på undervisningen, men lurte på grunnen til navneendringen. Jeg ser også at andre kristne høyskoler har hatt behov for det samme navneskiftet. Min innledning i leserinnlegget 9.april om dette var ikke noen hovedsak, men en betraktning i forbindelse med det å smykke seg mer enn nødvendig med honnørord eller "namedropping" i leserinnlegg for å gi tyngde til argumenter som kanskje ikke står støtt alene.

Andreassen påpeker at jeg anklager de troende for at de ”har fasiten klar før de har undersøkt noe som helst”. Det er riktig at jeg skrev det, og jeg synes det gjelder "forskning" der målet er å få bekreftet religiøse dogmer eller jordens historie ut fra Bibelen, Koranen eller andre religiøse skrifter uten å følge de vitenskapelige kjørereglene. Men utgangspunktet for den formuleringen min, var faktisk Andreassens egen formulering i svaret til innlegget til Sigersvold tidligere. Der skriver han: "Dessuten nevnes tre bøker, alle skrevet av disse aggressive ateistene. Slike er ikke interessante i denne forbindelse, for det de har gjort, a priori, er, siden de mener Gud ikke finnes, å nekte for at en slik oppstandelse noensinne kan skje". Altså er deres argumenter uinteressante fordi de har fasiten klar på forhånd.

Ellers er det jo å bemerke at mine tanker omtales som useriøse, udokumenterte og påståelige av Andreassen og at jeg har fasiten klar uten å undersøke noe selv og er som sådan tydeligvis ikke verd å kommentere. Ut fra Andreassens utgangspunkt, har jeg full forståelse for det. Det kunne likevel vært fristende å avslutte innlegget mitt med et sitat fra Bibelen om splinten og bjelken (Matteus 7:3), men spydigheter bør en vel unngå i leserinnlegg. Eller hva?