• At norske universiteter og høgskoler umiddelbart kutter alt institusjonelt samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Israel, inkludert formelt forskningssamarbeid og utvekslingsavtaler. • At norske universiteter og høgskoler gjennomgår alle innkjøpsrutiner, for å unngå alle innkjøpsavtaler med leverandører som har forbindelser med det israelske militæret eller opererer i de okkuperte palestinske områdene. • At norske universiteter og høgskoler aktivt støtter opp om den palestinske høyere utdanningssektoren, og særlig universiteter og høgskoler i Gaza. • At norske universiteter og høgskoler aktivt støtter utsatte palestinske akademikere, slik man tidligere har støttet ukrainske akademikere gjennom Ukrainian scholars at risk.

Oppropet og styrevedtakene er reaksjoner på den pågående krigen i Gaza, der nærmere 33 000 palestinere er drept, derav ca. 70% kvinner og barn. Etter fire måneder med krig, er Gaza i fare for omfattende hungersnød, og ødeleggelsene er av et omfang det er vanskelig å forestille seg. FNs internasjonale domstol (ICJ) erklærte den 26. februar at krigen representerer et mulig pågående folkemord på palestinere.

Det er flere som mener at denne pågående, menneskeskapte tragedien ikke er noe norske universiteter eller høyskoler skal ha meninger om, eller agere i forhold til. Og som ved alle institusjoner, rommer UiA mennesker som har synspunkter på og sympatier med ulike grupper i denne stadig forverrede humanitære krisen. Slik må det være i institusjoner som bygger på verdier som menings- og ytringsfrihet. Når vi nå ber Universitetsstyret ved UiA om å vedta en akademisk boikott av Israel, er det fordi vi mener at også denne institusjonen har et ansvar for å støtte kollegaer i Gaza og å verne om de grunnleggende verdiene som norsk høyere utdanning er tuftet på.

Vi er enige med våre nasjonale kolleger om at tre spesifikke faktorer utgjør grunnlaget for at norske universiteter- og høyskoler må handle (sitert her fra det nasjonale oppropet):

1. Samtlige universiteter i Gaza har blitt delvis eller helt destruert i israelske angrep. Palestinske utdanningsmyndigheter rapporterte i januar at over 4 000 studenter, rundt 100 akademikere og 220 lærere så langt er drept. Dødstallene har fortsatt å stige i Gaza, sammen med forfølgelsen av palestinske akademikere på den okkuperte Vestbredden.

2. Flere akademiske institusjoner i Israel bidrar til krigføringen ved å utvikle våpen, teknologi, politikk, og andre former for direkte støtte.

3. Den akademiske friheten undertrykkes også ved israelske institusjoner knebler kritikk av krigføringen og støtte til palestinere.

Når høyere utdanning i de okkuperte områdene er et klart krigsmål, når israelske universiteter bidrar til krigføringen, og når motstand knebles, er også vi delaktige om ikke vi trekker oss fra samarbeid med de ansvarlige.

Om et norsk høyskole- eller universitetsstyre vedtar akademisk boikott av Israel, vil et slikt vedtak bygge på prinsipielle avveininger og ledsages av en begrunnelse for vedtaket og dets berettigelse innenfor gjeldene lovverk. Styrevedtak kan ikke tas til inntekt for holdninger som ligger utenfor en rimelig tolkning av de prinsipielle avveininger som styret har gjort.

I mediedebatter og over kaffekoppene hjemme og på jobb, kan det derimot være vanskelig å holde diskusjoner om akademisk boikott innenfor denne institusjonelle rammen, spesielt i en så vond og vanskelig sak som den pågående ødeleggelsen av Gaza.

Når vi nå ber UiA vedta akademisk boikott, vil vi derfor benytte anledningen til å minne om hva en slik boikott *ikke* er: 1. En akademisk boikott av Israel er ikke en handling som retter seg mot etniske eller religiøse grupper, men mot offentlige institusjoner.

2. En akademisk boikott av Israel er ikke en fornektelse eller minimering av lidelsene under og etter angrepet den 7. oktober 2023.

3. En akademisk boikott er ikke en uttalelse om støtte til en eller flere spesifikke politiske aktører på noen side i konflikten.

Det er viktig å minnes at boikott er et fredelig og lovlig verktøy for å utøve press på Israel slik at de følger internasjonale lover og humanitærretten. Universitetene har en rolle og et ansvar i kampen mot menneskerettighetsbrudd og brudd på humanitære prinsipper. Det handler om kjernen i vår faglige integritet og hvem vi ønsker å være når vi i neste omgang skal lære våre studenter om demokrati, likeverd, akademisk frihet, fredelig motstand, humanistiske verdier og bærekraftsmål. Om ikke vi er villige til å handle, blir disse bare tomme ord.

UiA for Palestina:

Sandra L. Halverson

Rasha Abdallah

Luis Pérez González