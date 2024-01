Vipers er ubestridt verdens beste håndballklubb. De har vunnet Champions League tre sesonger på rad, samt den norske serien de seks siste sesongene. De har flere verdensklassespillere fra hele Europa på laget. Dette er spillere som kunne fått mye bedre betalt i andre land, f eks i «det gamle Øst-Europa», hvor toppklubbene blir økonomisk støttet av byene de kommer fra. Likevel velger de Vipers, bl a fordi de hører fra klubbens spillere hvor fantastisk det er i klubben og i byen Kristiansand.

Det er altså ikke pengene som trekker dem hit – det er det fantastiske miljøet. Klubbens storstjerne, Anna Vyakhireva, som var i ferd med å legge opp, utstråler glede og takknemlighet for at hun får lov til å kaste ball i en liten gymnastikksal på Tangen, mens hun kunne spilt på de største scener i Europa, og tjent det dobbelte. Foran denne sesongen forlot flere av de største norske stjernene klubben, og reiste til Danmark. Selv uten storstjerner som Henny Reistad, Nora Mørk og den tsjekkiske toppscoreren Marketa Jerabkova slår Vipers fra seg i Champions League, og vinner alt i Norge. Verdens beste håndballklubb har flere lokale spillere på laget. Verdens beste keeper, Katrine Lunde, kommer fra byen, hvor bestefaren solgte poteter på torvet. Da hun kom hjem fra utenlandseventyret, for å avslutte karrieren her, tok hun flere titler enn noensinne. I tillegg spiller Vilde Jonassen, (dattera til Atle, eier av Rørlegger Reiersen, og spiss hos Vigør), Karine Dahlum (skadet nå, dattera til Totto) og Martine Kårigstad (utlånt til Fana nå, barnebarnet til Vigørs driblekonge Tor Kårigstad) for klubben – bare for å illustrere det lokale.....

Jenter i alle aldre har disse flotte spillerne som sine forbilder, og dette er viktige representanter for byen. De viser at det går an, selv om vi bor i vår lille by. At profesjonelle idrettsutøvere, uten å mukke, går med på lønnsreduksjon for å hjelpe klubben sin, samt å sitte og ringe rundt til firmaer for å få økonomisk støtte, er spesielt. Det forteller meg at Vipers er mer enn en håndballklubb for dem.

Man nå kan alt rakne. Hendelser som klubben ikke har vært forberedt på, som det at lønn til spillerne utbetales i euro, og at den norske kronen er svak, gjør at lønnsutbetalingene blir urimelig høye.

Så nå må vår idrettsglade ordfører klaske neven i bordet, og beordre byens like idrettsglade økonomidirektør til å trylle frem et par-tre millioner. Vårt synkende skip, min klubb IK Start, fikk nettopp en million i reduksjon i baneleia.

Vipers må selv sette i stand arenaen for å kunne spille kamper der, noe som betyr mange timers dugnad hver kampdag. Vipers (og KRS topphåndball) fortjener en skikkelig arena for å drive sin idrett, og inntil det skjer bør de ikke betale arenaleie. På kort sikt må byen punge ut med hva som trengs, helst sammen med Cultiva, som sitter på rene Skrue-bingen. Og hvis dette ikke er nok til å få vårt kjære Vipers over kneika, trygler jeg næringslivet om å hjelpe. Paal Hennig-Olsen, du selger neppe flere is ved å hjelpe Vipers, men jammen så populær du blir om du får med deg andre, og berger klubben, Paal.