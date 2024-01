Der avslutter han slik: «Ellers gir jeg min fulle støtte til Odd Nordmos synspunkter i sitt innlegg i nettavisen tirsdag. Hvorfor i all verden skal «gamle» Kristiansand legge noe som helst til rette for noen som, dersom de vinner frem, vil ha ødelagt så mye, ikke bare for Kristiansand, men for hele landsdelen vår?»

Dette har noen interessante fellestrekk med hva jeg som ansatt i skolen har opplevd mange ganger. Følgende kunne ha skjedd på skolen i dag:

Dette friminuttet er det min jobb å være vakt i skolegården. Jeg legger merke til at Gunnar og Morten leker sammen. De går i tredje klasse. Til vanlig finner de på mye artig og har det gøy. Men i dag er det hissig kjefting og nesten slåsskamp. Jeg går bort og spør hva som skjer.

Gunnar: "Jeg er sinna på Morten fordi han ikke vil leke mer. Pappaen hans er dum, og broren hans er dum. Og du er også dum, lærer." Jeg spør hva som har skjedd. Morten bekrefter at han ikke vil leke, «fordi Gunnar vinner nesten alltid!» Gunnar: «Jeg VIL vinne, for det er det som er gøy. Og jeg er flinkere enn Morten.» Jeg: «Jeg skjønner du er lei deg og sint fordi Morten ikke vil leke mer. Men kanskje vi kan finne på noe sånn at Morten vil fortsette å leke med deg? Skal vi spørre han?» Gunnar synes dette er en god idé og spør derfor hva Morten synes. Morten forteller at han synes de reglene Gunnar har funnet på, er urettferdige. Hvis de kan bli enige om reglene, så vil han gjerne være med, «for jeg liker jo veldig godt å leke med Gunnar.» Morten kommer med et forslag til endring av reglene. Til å begynne med skjønner ikke Gunnar poenget, men med litt hjelp fra læreren ser han at Mortens forslag egentlig er godt.

Et annet scenario kunne vært at Morten uansett ikke ville leke mer med Gunnar. Og Gunnar er veldig sinna «fordi Morten ødelegger veldig mye for meg når han ikke vil leke mer.» Da må jeg spørre om Morten har lov til å slutte å leke med Gunnar, eller om det står i loven at han ikke har lov. Gunnar må jo innrømme at Morten har lov, men tilføyer: «De som lager sånne lover, er også dumme.» «Men Gunnar», sier jeg, «Dere er jo nærmeste naboer og til vanlig leker dere og har det greit hver dag. Da blir det jo leit for dere begge hvis dere aldri skal leke mer, gjør det ikke?»

Gunnar har roet seg litt og er enig i at det blir jo veldig dumt hvis de aldri skal leke mer. Jeg foreslår at han kanskje kan si til Morten: «Jeg blei veldig skuffet, lei meg og sint. Det var derfor jeg sa jeg aldri mer vil leke med deg. Men jeg mente det egentlig ikke. Skal vi leke når vi kommer hjem fra skolen i dag?»