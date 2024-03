Han ønsker informasjon om installasjonen på toppen av Holmenkollen.

På I.K. Gimletrolls turkart «Skråstadheia» skriver Erik Peersen følgende:

«Holmenkollen, fjellet nord for Papirmøllevannet, er et svært viktig turmål (utsiktspunkt) i Jægersbergterrenget. Varden på toppen ble benyttet av Forsvaret som «signalstasjon». En stor, rød plakat ble heist når det foregikk farlige militære øvelser og skyting med skarpt i terrenget. Deler av området var den gang avsperret med piggtråd. Store skilt fortalte om fare for blindgjengere. Det vites om i alle fall ett tilfelle av alvorlig skade på en person som tok opp en blindgjenger så sent som i 1950-årene. Nå er området frigjort og ryddet for blindgjengere. Navnet Holmenkollen er «innvandret», høyst sannsynlig satt på av Forsvaret. Det opprinnelige navnet var Langemyrheia. Det ligger lange myrer både på sydsiden og nordsiden av heia.»