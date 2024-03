For dette betalar eg mange tusen kroner i året. Men eg har gjerne ville hatt avisa og den informasjonen som kjem med den. Er interessert i Agder og særleg Indre-Agder.

I dei seinare åra har avisa endra seg. Det kjem mindre og mindre av stoff frå dei indre bygder. Til og med svært store tilstelningar vert ikkje omtala. Fædrelandsvennen utgir seg for å vere ei «regionavis» men har etter kvart blitt meir og meir ei lokalavis. Fredag 1/3 og laurdag 2/3 fekk eg ikkje avisa. (Fekk laurdagsavisa saman med måndagsavisa 4/3 , men fredagsavisa har eg aldri fått.) Sendte då ein mail til avisa og fekk svar at det var ei ny ordning med utleveringa. Posten hadde tatt over dette. Dette gjeld postnummera 4735 til 4755. Det er greit det, men posten kjem ikkje med post på laurdagar. Det er lite givande å lese gammalt nytt på måndag. Særleg radio- og TV-programmet for laurdag og søndag har lite føre seg på måndag. Slik som dette kan me ikkje ha det! Her må Fædrelandsvennen finne ei løysing, elles er eg redd for at avisa vil miste mange abonnentar nord for Evje.

Vonar at Fædrelandsvennen finn ei løysing på dette slik at me fortsatt kan hente avisa vår i postkassa og lese nytt frå Agder, heile Agder. Dette bør være målet for ei avis som utgir seg for å være ei regionsavis.