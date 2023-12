Undrer meg over dette og vil herved vise til et eksempel på hva en tilgjengelig helsetjeneste kan være.

Se for deg at du står med et barn med alvorlig akutt behov for hjelp i Søgne. Du har nettopp ringt 113, og den første på stedet er en av fastlegene fra Søgne legesenter på Tangvall. Glemte jeg å nevne at en av Søgnes brannmenn kom aller først på stedet, full fres fra Salemsveien? I løpet av få minutter får du hjelp fra lokale helter, samtidig som du i øyekroken ser ambulansen omsider ankomme fra Kristiansand på motorveien, men må kjøre ei ekstra runde for å komme rundt til der du befinner deg.

Fastlegekrisen handler om at arbeidsmengden har økt i takt med en aldrende befolkning og økte krav. Jeg forstår at dette er viktig å rigge for i kommunene, men her har faktisk ikke Søgne oppstått igjen og man synes å anta at en kommune med et av Kristiansands største legesentre ikke vil klare dette. At dette kommer nå, virker på meg som i beste fall svært mistenksomt.