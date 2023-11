Hva gjør dere, Agderbenk? Jobber dere med saken? Ja, det har vi hørt siden regjeringen Støre inntok kontorene og de har klart å devaluere begrepet «jobber med..». Nå er begrepet mer en bortforklaring på at ingen ting skjer i overskuelig fremtid.

Det står mer respekt av våre representanter for Krf og Frp som aktivt har jobbet med saken. Mitt håp er at Agderbenken kan finne sammen om regionens strømutfordringer og jobbe kraftfullt for oss. Målet er enkelt; konkurransedyktige, stabile og like priser i hele landet straks – og langt lavere enn våre europeiske naboland. Så kan dere jobbe med strukturen etterpå.

Utvalget som har sett på el-systemet, mener visstnok at dette er bra for landet. Selvfølgelig er det ikke det. Det er ingen selvfølge at folk vil ha ulike priser fra time til time og fra region til region. Løsningen skal være ny kraft- og nettutbygging, men om de bare «jobber med saken» blir ventetiden lang. Norge som kraftnasjon har stagnert. Jeg er overbevist om at husholdningene ønsker permanente lave strømpriser som ikke varierer mer enn huslånrenter.

Det samme med industrien som også for landets del fortjener konkurransedyktige priser og stabilitet i forhold til utlandet. Det blir for dumt å følge billige strømpriser for å bruke komfyren til ulike tider og kanskje måtte stå opp kl 0400 for å koke morgenkaffen. Bl.a. fordi vi skal konkurrere strømpris med husholdningene til Frau Muller i Hamburg og Mrs Smith i Newcastle.

Kompleksiteten i organiseringen av produksjon og fordeling av strøm må forenkles og kunne forstås. Få forstår hele opplegget og det er egentlig underlig at man selger strøm utenlands når man ikke har et godt nok opplegg innenlands på verken organisasjon, produksjon eller nett. Paradokset ser vi i vårt område; vi produserer mest kortreist strøm, men har høyest pris da strømmen selges ut etter avtaler som gagner meglere, eierkommuner, e-verk, netteiere, kraftkommuner og staten. Disse peker på hverandre om skyld skal fordeles – «pekeleken». Så lenge det «jobbes med saken» må vi mistenke handlingslammelse. Derfor er mitt ønske at dere på Agderbenken bryter ut, samarbeider og viser at dere aktivt jobber mot urettferdigheten og for Sørlandet. Får dere det til – så takk til dere.