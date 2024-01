Tegningene viser to høybygg med tilsvarende skråtak som de eksisterende bygningene. For disse to høybyggene bør det selvfølgelig etableres solcellepaneler.

Jeg har tidligere på denne siden spurt ansvarlige i Kristiansand kommune om hvorfor eksisterende bygg i Quadrum ble godkjent uten solcellepaneler, men uten å få svar. Jeg spør derfor nok en gang om hvorfor det ikke ble krevd solcellepaneler på eksisterende bygg, og ber samtidig Kristiansand kommune å pålegge byggherren å gjøre det på de to nye byggene. For størst mulig effekt, er det selvfølgelig viktig at byggene reguleres slik at skråtakene blir mest gunstige for solopptak.

Vil kommunen pålegge byggherren (Bane Nor Eiendom) å montere solceller på taket til de to nye byggene?