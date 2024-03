Vi har altså et velfungerende skolesenter med dyktige instruktører og lærere som ønsker å bli på Kjevik. Det er en bygningsmasse som er godt vedlikeholdt og som langt på vei tilfredsstiller de behov som senteret har.

Så velger man å legge ned, rett nok under forrige regjering, men med støtte fra andre partier. Man vil flytte til Værnes der det ennå ikke er nok bygningsmasse og kommer heller ikke til å bli i nærmeste fremtid. Dette fordi bl.a amerikanere og øvrige allierte vil komme til å bruke denne stasjonen. Nå må elever og personell bo utenfor stasjonen! Jeg husker i farten ikke hvor mange tusen kvadrat byggningsmasse det er på Kjevik, men det alle forstår er at det vil ta år å komme opp på det samme nivå som trengs på Værnes.

Prisen på det hele er anslått - forsiktig - til 1 milliard. Men det vil høyst sannsynlig ikke holde. De nye F35 flyene våre til ca 1 milliard pr stk vil ikke være operative innen tidsfristen fordi vi mangler tekniker. Samtidig vet de "styrende myndigheter" at 80% av instruktørene og lærere på Kjevik ikke vil flytte til Værnes. Hvor er logikken? Denne milliarden kunne vært brukt til nærforsvar/rakettforsvar av både Værnes og Ørland, noe som heller ikke nå er tilstrekkelig.

Hvor er de vi har valgt til Stortinget på Agderbenken. Kari Henriksen sitter stille i båten. Senterpariets Gro Anita Mykjåland skriver fest-tale i avisen og Høyre holder helt stilt. Ærlig talt; det er lov å si at dette var feil, vi lever i en annen tid og nå må vi beholde alt vi har av forsvar.

For vi trenger alt, ikke at 80% finner nye jobber da de ikke vil til Værnes. i 2022 sluttet over 800 av de ansatte i Forsvaret. I 2023 var det 695. Tror virkelig de valgte myndigheter at det bare er å knipse, så er dette antallet erstattet?

Jeg føler meg temmelig sikker på at hadde en slik avgjørelse blitt tatt i det sivile, med de kostnader og ringvirkninger denne nedleggelsen har, ja da hadde adm.dir øyeblikkelig fått avskjed på grått papir.

Jada, jeg er gammel forsvarsmann, og jeg "gremmes" at det kan tas slike beslutninger. Det irriterer meg grenseløst at man sløser med både penger og personell. Og det irriterer meg at jeg har stemt og fått slike politikere.