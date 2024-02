Ungdom med ambisjoner, og som investerer tid og motivasjon i utdanning. Utdanning for å bidra til vårt felles gode; det offentlige. Det offentlige, som enkelt forklart har én oppgave; tilrettelegging.

Hovedutvalget for utdanning og folkehelse i Agder har vedtatt å legge ned studietilbudet «Medieproduksjon» ved Sam Eyde VGS. Sånt skjer. Det som imidlertid kommer som en svært negativ konsekvens i kjølvannet av vedtaket, er at de elevene som startet dette studieløpet høsten 2023, ikke kan fullføre studiet som planlagt. Hvordan er dette mulig? Er ikke det å fullføre noe man har påbegynt en sentral del av utdanningen? Her feiler politikerne totalt med tilretteleggingen.

Saken er like absurd som om Color Line skulle ha lagt ned rutetilbudet mellom Kristiansand og Hirtshals, og at tidspunktet for nedleggelsen fant sted midt i Skagerrak. «Kjære passasjerer, dette er kapteinen. Vi beklager nedleggelsen, men det er mange hensyn å ta. Dere må svømme i land og ta Fjord Line, eller finne på noe annet. Det ordner seg sikkert. Lykke til!» Ingen ville akseptert å bli behandlet slik!

Politikerne har helt sikkert hjemmel for vedtaket. Det er i og for seg helt uvesentlig, så lenge det strider mot sunn fornuft og god pedagogisk opplæringspolitikk.

I stedet for forutsigbarhet, tilbyr Agder fylkeskommune et studietilbud fullt av skjulte forbehold og fallgruver. Hovedutvalget for utdanning og folkehelse spiller virkelighetens Stigespill med ungdommen vår. Det kan vi ikke akseptere!

Det er kun tapere i denne saken. Ungdommen taper, tilliten til politikerne taper, skolen taper, samfunnet taper og fornuften taper... alle taper. Kjære folkevalgte politikere; det er ingen seier i å ri et politisk prinsipp ut i uendeligheten, det er maktarroganse!

Martin Luther King jr. sa en gang «I have a dream». Det har jeg også. Jeg drømmer om en fylkeskommune som applauderer, heier på og legger til rette for ungdommen vår.