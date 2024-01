Det er en erfaren mann. Han skjønte raskt at foreningen ikke var liv laga og foreslo den nedlagt. Da dukket en Knut R. Johannessen opp, og foreningen ble videreført med ham som styreleder. Nå har også dette styret innsett at foreningens formål ikke lar seg realisere. Likevel innstiller Johannessen på fortsatt drift, nå med ny logo og grafisk profil! Hva skal foreningen nå drive med?

Les dette vaset: «Vi jobber med å etablere et nytt, spennende og innovativt driftskonsept i huset som er helsefaglig godt forankret, og egnet til å gi avkastning på investert kapital i form av samfunnsnytte for barn, familier og pårørende.»

Hva er poenget med foreningen nå? spør Fevennens journalist. «Foreningen har et høyverdig formål og representerer en viktig drivkraft i det å få etablert en helserelatert, samfunnsnyttig virksomhet i Huset på Eg».

At det går an! I virkeligheten har Foreningen for barnepalliasjon ikke hatt noe annet formål siden april i fjor enn å bruke de siste millionene på å betale styrehonorar til Knut R. Johannessen. Kan offentligheten få vite hvor mye det dreier seg om? Nå må dette ta slutt.

Skandalen har ennå ikke fått noe politisk etterspill. At borgerlige partier i ideologisk begeistring for privat helsevesen lot seg lure er ille nok. Men at Arbeiderpartiet i Kristiansand ble en sentral støttespiller til luftslottet er vanskelig å forstå. Jeg har ikke registrert at noen av de politiske støttespillerne har innrømmet offentlig at de tok feil. 165 millioner er skuslet vekk. Det står et hus til 75 millioner som ingen har bruk for på matjorda på Eg. Tenk hva de barnepalliative teamene på sykehusene våre kunne fått til med disse midlene!