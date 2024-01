Det skyldtes det store konfliktnivået som lenge hadde pågått. Organisasjonen PLO og Fatah med president Mahmoud Abbas som leder hadde moderert seg noe i sitt forhold til Israel. Men Hamas og Islamsk Jihad som står sterkt i Gaza, vil ikke anerkjenne Israels rett til egen stat. Det var hovedårsaken til at Hamas ble dannet.

Flere milits grupper var dannet, og det var mange konflikter og voldelige sammenstøt blant interne grupperinger. Men ved valget i 2006 fikk Hamas flest stemmer. Hamas og Fatah dannet da en regjering sammen, men det varte ikke lenge før det ble alvorlige konflikter igjen dem i mellom. Og allerede i 2007 tok Hamas makten alene etter en blodig kamp mot Fatah.

Og siden har det ikke vært valg.

Nå vet vi hva Hamas gjorde den 7. oktober da hundrevis, ja kanskje tusener av Hamas- og Jihad-krigere tok seg inn i Israel og massakrerte 1.200 sivile uskyldige israelere - kvinner og menn, gamle besteforeldre, ungdommer og barn og babyer. For det første er det utfattelig at mennesker kan gjøre slikt. Og at de tok over 200 sivile personer - deriblant både kvinner og menn, gamle og unge og barn og babyer som gisler - er så brutalt at det er nesten utenkelig. Men det sier jo ganske mye om de mennesker som gjør dette.

Men det er like ufattelig at et samfunn kan velge en "terrororganisasjon" til å styre landet sitt. Da må jo velgerne selv ta en stor del av skylden for den tragedien de nå er i. Men samtidig vitner det også om stor misnøye med situasjonen de lever i med blokade og begrenset frihet.

Men Gaza er ikke okkupert - i ordets rette betydning - av Israel, slik mediene skriver.Det sier seg vel nesten selv at dersom Israel hadde okkupert landet hadde det ikke vært mulig for Hamas å sende tusenvis av raketter mot Israel. Dessverre er det slik at Hamas straks etter de fikk selvstyre var mer opptatt av å forsøke å drepe israelere med raketter enn å styre sitt eget land. Det er jo slik at islams religion/ideologi ikke anerkjenner jødenes rett til å leve. Både organisasjonene Hamas og Hizbollah og landene Iran med flere har som mål å utslette Israel. De hevder at hele området "fra elven til havet" tilhører palestinerne. Når vi ser på det som skjedde 7. okt. er det lettere å forstå Israels sorg og sinne, og at de derfor slår veldig hardt tilbake nå og vil utrydde Hamas.

Men jeg tror det er et feilgrep. Du klarer ikke å utrydde en ideologi/religion. Titusener av de unge i Gaza og andre muslimske land er oppdradd til å hate jødene. Og i Iran blir tusenvis av barn indoktrinert med at jøder ikke har livets rett. Har ikke sett mye i mediene om at dette er apartheid - Hvorfor?

Men nå ser det ut til at de fleste mediene har glemt det som Hamas gjorde 7.okt. Nå vises stadig lemlestede og døde barn i nesten hver eneste nyhetssending. Verdenssamfunnet har støttet Hamas med milliarder av dollar over lang tid, men hva hjelper det når hatet mot Israel er så stort at det overskygger alt annet. De unge jihadistene tror de gjør en velgjerning når de dreper jøder. De er opplært til det - og blir belønnet for å drepe.

Hadde Hamas akseptert Israel som egen stat, kunne Gaza vært en blomstrende stat og et av verdens beste land å bo i. Nå er Gaza snart bare en ruinhaug med ufattelige menneskelige lidelser.

For en tragedie. Jeg synes faktisk synd på Hamas-krigerne som er indoktrinert med et slikt hat mot andre.