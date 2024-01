Etter å ha mant til tålmodighet på noen områder i samfunnet der ting tar tid, så kom dette:

Men så er det områder der det siste vi trenger er mer tålmodighet.

Mange unge skriver til meg og uttrykker bekymring for at det ikke gjøres nok for å ta vare på naturen og jorda vår. Unge er i ferd med å gi opp voksne som ikke tar kraftige nok grep, og ikke fort nok. Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet. Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt må bli fulgt av handling.

Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss.

Dette kan jeg ikke uttrykke sterkt nok.

Under valgkampen i fjor hadde vi undertegnede en langvarig polemikk mot Høyres toppkandidater til det nye bystyret om nødvendigheten av å stoppe Nye Veiers ønske om et deponi av steinmasser fra Ytre Ringvei. Det dreier seg om vanvittige tre millioner kubikkmeter sprengstein som man ønsker å fylle igjen både Mjåvann og Øygardsvann med, dvs all uberørt natur som fortsatt fins nord for E39, mellom den nye motorveien og Mjåvann industriområde.

Da planene for E39 ble vedtatt i 2016, ble Øygardsvann bevart som et avbøtende tiltak. I skråningene der det er tømt masser, skulle det igjen bli natur. Fortsatt ligger vannet der med de opprinnelige skogsveier langs bredden, riktignok inneklemt, men likevel som en oase inne i en steinørken, som et bevart naturområde som vil ha stor rekreasjonsverdi i nærheten av et av byens største areal for arbeidsplasser. Hvis deponiplanen blir gjennomført, vil de nye steinmassene fylle opp hele dalen rundt vannet til en høyde som svarer til de tidligere utfyllingene på høydene vest for Mjåvann. Dette er altså stikk i strid med de opprinnelige planer for veiutbygginga.

Til tross for de enorme naturinngrep som ny E39 har medført, ikke minst mellom Mjåvann industriområde og Bruliheia, så tviholder Høyre på at deponier i dette området må til for å fullføre «nødvendig infrastruktur».

Denne uka er reguleringsplanen lagt ut på høring med frist 17. februar, og planetaten i kommunen inviterer til innspill og kritikk i et orienteringsmøte 31. januar. Vi merker oss at plan og bygningssjef i Kristiansand kommune, Venke Moe, markerte motstand mot bruk av uberørt natur i det aktuelle området da by- og miljøutvalget hadde saken oppe for en måned siden. Nå gjelder det å presse Høyre i spissen for flere andre partier til å endre kurs. For kongen befaler at vi må lytte til de unge og ikke akseptere noen form for tålmodighet når det kommer til bevaring av naturen i et av byens viktigste markaområder.