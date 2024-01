Data publisert av finansdepartementet i USA viser at «total uteståande offentleg gjeld» steig til 34.000 milliardar dollar, den 29. desember. Dette talet, også kjent som statsgjelda, er den samla summen av lån regjeringa har teke opp gjennom historia.

Statsgjelda aukar i ei tid då økonomien er høvesvis sterk og arbeidsløysa er låg, noko som skulle ha vore eit godt tidspunkt for å tøyla det føderale underskotet. Styresmakter aukar ofte utgiftene i svake økonomiske periodar, ikkje i sterke. Men motsett i USA.

Det heitar at den amerikanske regjeringa nyttar 2 milliardar dollar om dagen for å betala rentene. Det er difor ikkje berre skodespel når Kongressen avslutta 2023 med å ikkje bli samd om budsjettet for utanlandskrigane.

USA har strengt talt ikkje råd til ukrainakrigen og støtta til Israel si herjing i Gaza. Dermed kan det, om Kongressen vil, bli mindre bruk av amerikanske våpen i krigsområda.

Folk som har greie på slikt, seier at det ikkje er svært truleg at den amerikanske staten går konkurs. Det høver likevel å sitere Ernest Hemingway frå Og solen går sin gang, «Korleis gjekk du konkurs? Spurte Bill. På to måtar, svara Mike, fyrst gradvis og så plutselig».