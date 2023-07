Svekker interkommunalt samarbeid demokratiet?

Axel Gjellestad og Anne Lise Riseng i FB-gruppen «Ja til Søgne i Kristiansand», avslører i kronikken «Hvorfor skal Kristiansand fortsette å stille opp for kommuner som har et ønske om å skille seg ut»? en forutinntatt og også delvis feil fremstilling av et fremtidig interkommunalt samarbeid.