Mandag morgen ble jeg plutselig deltaker i et slikt artig prosjekt, da jeg ble filmet på vei over gangbroa på Lund.

«Sykkelglede Kristiansand» stilte med kamerateam, kommentatorer, heiagjeng og gratis vannflasker. Håpet var kanskje at en videosnutt av meg og andre ville være et sterkt virkemiddel for å få opp sykkelandelen i byen, redusere klimautslippene og på sikt kanskje hindre at Maldivene blir oversvømt.

Men finnes det ikke bedre måter å bruke de pengene på?

For to år siden fikk jeg en gratis kopp kaffe fra Geheb. De kunne nemlig vise til en flott plakat som fortalte at akkurat i dag fikk alle med bevis på at de var syklister (som hjelm, pumpe eller overlegen mine) gratis kaffe.

I fjor kjøpte jeg piggdekk, og ble igjen vist en plakat med strålende grafisk design som kunne fortelle at hadde jeg visst om det før, kunne jeg fått kommunalt tilskudd til nevnte piggdekk. Alt dette er fine tiltak. Det er hyggelig at kommunen vil gjøre noe for syklistene. Men målet må ikke bare være at vi har en budsjettpost for «sykkeltiltak».

Kan de ikke brukes på noe som faktisk hadde gjort det lettere for flertallet å sykle i byen? Som å ikke la sykkelfeltet på vei til Aquarama brått ende på feil side av et kryss? Fjerne kantsteinene ved gangbrua over Otra? Eller fjerne noen av de andre hinderne for sykling som Dag Vige har satt sammen på eget initiativ (FVN 2022-10-16)?

Det er klart det er mindre gøy å legge asfalt enn å lage film, men det er kanskje nettopp det vi trenger?