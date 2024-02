Til tross for at svært mange parter, deriblant ledende personer og store deler av media, har jobbet hardt mot, så fikk endelig innbyggerne lov til å si sitt. Innbyggerne har fått lov til å bestemme, de har sagt hva de vil, for innbyggerne skal selvsagt bli hørt.

Vi i PP ønsker å berømme engasjementet i denne prosessen, et positivt engasjement på begge sider, som absolutt må bygges videre på. Vi ønsker spesielt å takke for den durabelige innsatsen og jobben svært mange innbyggere har gjort, kanskje spesielt hos gruppene som jobbet for nye kommuner. Deres oppriktighet, mot, ærlighet, kunnskap og kondis er enormt for etterfølgelse. Ikke minst, til tross for mye motvind og dels ufine knep, viser denne prosessen og deres jobb at det er mulig dersom man tror på det man jobber for.

Selvsagt skal resultatet respekteres, og PP skal gjøre det vi kan for at stor-Kristiansand nå virkelig skal videre, vokse som en stor enhet, hvor hver eneste bydel skal i fokus. Og i forhold til det siste, så skal vi love kommunens innbyggere at vi skal følge opp med «argusøyne». Det er mye som nå skal jobbes med, det er mye som nå er lovet, det er mye som er sagt. Nå skal det leveres, vi politikere, og også toppadministrasjon, i Kristiansand, må virkelig ta sats.

PP er opptatt av kjerneoppgaver. Vi skal jobbe hver eneste dag for at helse, eldre, omsorg, skole og andre primæroppgaver skal prioriteres i kommunen vår. Vi skal lytte til alle innbyggerne. Oppgaver og funksjoner skal være der hvor folk flest bor. Og fra vår side så skal vi aldri slippe opp jobben om at ukultur i offentlig forvaltning skal bort. Og når vi ser på den jobben mange nå har gjort, ja, da ser vi at faktisk alt er mulig.

Vi håper at alle nå står samlet for å gjøre Kristiansand til et enda bedre sted å bo og leve, og samtidig et enda bedre sted å drive næring. Samarbeid er etter vår mening en forutsetning. Samsnakk, ikke baksnakk, er en nødvendighet. Vi tror at engasjement smitter og gjør bedre, og om du har lyst å være aktiv, så er døra åpen for alle – vit at du er velkommen til oss i Kristiansand Pensjonistparti. For det er ingen tvil om at sammen står vi sterkt, og flere gjør oss sterke. Hos oss står barn, familie og pensjonist i sentrum. Engasjement, kunnskap og erfaring vil vi gjerne ha med oss på laget. Vi skal jobbe for alle som bor og opererer i kommunen vår.

Igjen – vi gratulerer; folket er hørt. Sammen skal vi bygge en storkommune – for absolutt alle. Vi håper at alle andre tenker slik.