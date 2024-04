Fvn skrev 29. februar: «Det er et samlet uteliv som ønsker å utvide skjenketiden i Kristiansand».

Vel, definer «uteliv». Jeg har jobbet i utelivsbransjen i Kristiansand i mange år, og har et ganske stort sosialt nettverk her. Jeg skal ikke påstå at de ikke finnes, men jeg har fortsatt til gode å høre fra en eneste bartender eller servitør at de ønsker å utvide skjenketiden. At eierne til nattklubbene ønsker det er jo helt opplagt, men er det noen som har spurt de hundrevis av arbeiderne som faktisk skal stå i det her?

Jeg registrerer også at en stor andel av de aktørene i utelivsbransjen som har signert brevet fra Hotell- og Restauranteierforeningen, er restauranter og festivaler som enten er sesongåpne, stenger 22.00, eller av forskjellige grunner allerede har begrensede skjenketider. For eksempel så har vel samtlige festivaler på listen skjenkebevilling til 01, og det samme gjelder antageligvis aktørene utenfor det konsentrerte sentrum. Ingen av de har noe behov for å utvide skjenketiden uansett, så hvorfor skal stemmen deres telle? Og på den listen over de 65 aktørene som har signert brevet, finner jeg minst 25 steder med overlappende, eller samme eier.

Det kalles å pynte på statistikk.

Ellers er det helt greit at man diskuterer skjenketidene i Kristiansand, men da må det i det minste gjøres på rettferdige vilkår. «Et samlet uteliv» høres jo ut som så å si alle i bransjen, men sannheten er jo at det er ekstremt få i utelivsbransjen som har blitt hørt.

Jeg synes jo også det er rart at Fvn i det hele tatt publiserer Nahiry sitt utspill om angivelig tapt omsetning: «For utesteder og diskotek vil jeg tro vi mister minst 25 prosent av hva vi kunne hatt i omsetning». Det blir jo omtrent som å argumentere mot røykeloven fordi shishabarer taper omsetning på den. Dessuten blir det bare spekulering, og i samfunnsrelaterte spørsmål kan man ikke basere store avgjørelser på synsinger og spekulasjoner.

Men la oss nå si vi utvider skjenketiden til 03.00, og nattklubbene øker omsetningen med 25 prosent. Hvor kommer disse pengene fra? Det er ikke slik at deler av Kristiansands befolkning øker utelivsbudsjettet sitt med 25 prosent bare fordi vi utvider skjenketiden. De pengene kommer antageligvis bare fra det budsjettet de hadde tenkt til å bruke på andre restauranter eller barer. Gitt at det er tilfelle, så vil ikke utelivsbransjen som helhet øke omsetningen i det hele tatt. Tvert imot så vil de fleste faktisk tape litt penger.