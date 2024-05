Vi kjenner alle historiene om mennesker som blir først innkalt på et jobbintervju, etter at de har endret navn sitt til et «enklere å uttale-navn». De fleste av oss kjenner et menneske som har høy kompetanse og høy motivasjon til å bidra, men som ikke får muligheten til det. De lærer seg språket, de får kompetansepåfyll, de jobber frivillig i håp om å fylle et hull i CV, de strekker ut hånda og er klare for innpass i arbeidslivet. De venter og venter.

Vi vet at det finnes mange mennesker med høyere utdanning som jobber i yrker som ikke krever et fagbrev. Rapporten Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet fra IMDi viser at hele 40 % av innvandrere er overkvalifiserte for jobben sin. Det er paradoksalt å tenke at en av de store utfordringer vi har i Norge i dag, er at vi mangler kompetente hender og kloke hoder for å løse fremtidige oppgaver, samtidig som vi har mange mennesker som ønsker å bidra i ulike fagfelt men som ikke får en sjanse til det.

Forskeren Marko Valenta understreker viktigheten av arbeidsplassen og dens betydning for individer som den største integreringsarena. Uten deltakelse i arbeidslivet, mangler vi en arena for sosial inklusjon, noe som kan svekke følelsen av tilhørighet til samfunnet.

Alle kan bli diskriminert i arbeidslivet. Om det er på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå, så er det ofte holdninger som skaper den største hindringen for deltakelse i arbeidslivet. Holdninger skaper handlinger. Disse holdningene kan være den største hindringen for deltakelse. La oss si det som det er: konsekvensene av diskriminering i arbeidslivet koster oss milliarder. Regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen tar dette på alvor. Nylig ble det lansert en handlingsplan mot rasisme og diskriminering som inkluderer tiltak for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet. Her legges til rette for årlig rapportering, øke mangfolds-kompetanse på norske arbeidsplasser. Handlingsplanen understreker også viktigheten av å få flere innvandrere i fagorganisasjoner samtidig som den påpeker viktigheten av holdningsendring. Uten dette, får vi ikke det til.

Arbeiderpartiet vil at alle skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter. Det krever kontinuerlig arbeid for å sørge for at ingen blir på utsiden av arbeidslivet. Vi må stå sammen mot negative holdninger og samtidig legge til rette for at våre nye landsmenn og kvinner kan lære det norske språket og kan tilpasse deres kompetanse til det norske arbeidsmarkedet.

Vi har ikke råd til å gå glipp av den kompetansen mange mennesker har. Samfunnet trenger at vi knuser de glassveggene som holder mennesker utenfor.