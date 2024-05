År etter år har har man latt ting skure og gå. Anmeldelser for det vi kaller hverdagskriminalitet henlegges nesten før vi får underskrevet anmeldelsen. Butikkeiere sier at det å anmelde er jo bare tull, det blir henlagt. Eneste grunnen til at en anmelder tyverier er snart fordi forsikringsselskapene krever det.

Faren er at dersom hverdagskriminalitet hele tiden blir henlagt, så fører det dessverre til at den gruppen som begår disse ser at det skjer jo ingenting. De kan fortsette. Og så skjønner mange ikke hvorfor kriminaliteten øker?

Tenk deg at myndighetene sa: Nå lager vi en rett strekning for biler, hvor der er ingen kryss. Hastigheten er 50 km, men vi kommer aldri til å ha noen kontroller. Hvor lang tid tror dere at det tar før snittfarten er over 50 km? Ikke lenge.

En ungdom som begår tyveri, det henlegges, ungdommen ser at reaksjonen på det han gjorde er lik null. Tror vi da at vedkommende straks blir en lovlydig borger, eller er mulighetene for videre kriminalitet stor. De fleste av oss ser at sjansene for at vedkommende vil begå ny kriminalitet er stor. I tillegg kommer problemene og bekymringene for de som er fornærmet i en sak.

Her er det vel på tide å rope på politiet. De kan jo ikke gjøre jobben sin når anmeldelser henlegges så fort. Ja vi kan, og skal rope på politiet, men samtidig være klar over at politiet gjør det de kan ut ifra de ressurser politikerne gir dem.

De er ikke syndebukken her, nei det er de politikerne som bevilger penger til politiet som skal klandres. De har nemlig (hvis de har fulgt litt med i timen) måttet se at skal politiet kunne utføre sin jobb på en slik måte at du og jeg kan føle oss trygge, så må det ressurser til . Penger slik at det er nok politi til å etterforske, nok politi til å være ute og patruljere. Så politiet er ikke å klandre. Og det som våre politikere enten ikke ser, eller ikke vil se, er at den utviklingen vi er inne i vil stadig bli verre og verre dersom ikke drastiske økninger av budsjetter skjer. En kan faktisk spare seg til fant.

Kan de som begår små tyverier se at konsekvenser kommer, kan samfunnet i fremtiden bli spart for store beløp. Kanskje på tide at sentrale politikere går litt ut i landet og spør hva politiet trenger, ikke bare fortelle dem hva de vil få. Istedenfor utvalg på utvalg med professorer og lignende bør en kanskje nå spørre de som jobber og har jobbet i felten i mange år hvordan en kan begynne og forhåpentligvis stoppe økning i kriminaliteten. Men, men det er vel gøyere å snakke om de store ting som skjer i verden. Vi får dessverre mange ganger de politikerne vi fortjener.