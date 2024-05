Dette prosjektet berører for mange på en negativ måte. Fra min side er jeg nødt til å si nei til å godkjenne en høyere byggehøyde på tomten.

Innbyggere og naboer trenger en forutsigbar politisk ledelse som lytter til innspill og tar avgjørelser basert på medvirkningsprosesser. Naboer må kunne stole på at nærområdet forblir i tråd med gjeldende regulering for bydelen, og det skal ikke være fordelaktig å være utbygger.

Å tillate et 10-etasjer bygg i området vil være uproporsjonalt, og høyden vil medføre at store deler av området på motsatt side av Torridalsveien fratas en betydelig andel sol gjennom hele året. Dette rammer spesielt områder hvor barn leker og folk samles til rekreasjon. Jeg ønsker ikke at barna skal fratas slike muligheter.

Det er ikke nødvendig å bygge høyt for å lage et signalbygg. God arkitektur er når blant annet grunnprinsipper som vakre fasader, trivsel og menneskelige områder blir ivaretatt. Området vi bor i er et tidstypisk område etter kommuneplanen som har sterke restriksjoner for utvidelse, byggehøyde, arkitektur og uttrykk. Dette blant annet for at området skal beholde sin sjarm og gode bokvalitet. Kristiansands høyhusutredning sier at det ikke skal tillates høyhus innenfor områder markert som tidstypiske boligmiljø.

Det fremkommer ikke i saksdokumentet hva som skal rettferdiggjør en økning fra dagens regulerte 6 etasjer. Frigjøring av areal? Tomten ligger mellom to trafikkerte veier, et område som ikke er egnet for rekreasjon og lek på grunn av støy og forurensing. Det ville være bedre å bruke bygninger som støyskjerming mot trafikken.

Nærmiljøet vet best hva som er best for nærmiljøet og jeg forstår godt bekymringene. Jeg håper flere politikere vil forstå det samme. Fra min side ser jeg ingen god argumentasjon for å godkjenne en høyere byggehøyde på tomten. Jeg skal forsøke å få så mange som mulig av mine kolleger i bystyre til å forstå at nærområdets stemmer skal lyttes til.

Spesielt utfordrer jeg Krf. Skal Krf igjen velge å overse folkets stemme, og nok engang på Lund? Fra min side er det ingen tvil, jeg avviser utbyggers ønske om økt byggehøyde i dette området.