Det takker vi regjeringa for, det takker vi alle de som har engasjert seg for og jobba for å anerkjenne Palestina – og det takker vi den etter hvert svært breie solidaritetsbevegelsen for! Anerkjennelsen var overmoden, og er noe som det har vært jobba for i flere tiår. Vi anerkjente Israel i 1949, og har som nasjon tilsynelatende jobba for en tostatsløsning. Det er da heilt riktig og nødvendig å anerkjenne begge de to statene. 146 land anerkjenner nå Palestina som stat, og flere vil snart følge etter Norge, Irland og Spania, som alle formelt anerkjenner staten Palestina den 28.mai.

I anledning anerkjennelsen har vi høye forventninger både til Norge, Agder og alle kommunene på Agder. En anerkjennelse forplikter. Norge må nå også anerkjenne at det foregår et folkemord i Gaza overfor den palestinske befolkninga. FN sier at det er plausible grunner til at det er det som foregår, og ICC skal vurdere om det skal utstedes arrestordre på Israels statsminister Netanyahu, Israels forsvarsminister Yoav Gallant og tre Hamas-ledere. Vi har alle sett de brutale bildene av folkemordet som pågår. Det gir sterke føringer i forhold til hvordan vi som land skal forholde oss til Israel i fortsettelsen.

Jorunn Aanensen Kalvik

Norge kan ikke anerkjenne Palestina og samtidig ha oljefondet tungt investert i okkupasjonen, eller bidra med våpenutstyr og våpenkomponenter til den staten som forsøker å utslette Palestina fullstendig. Norge må nå trekke sine investeringer fullstendig ut av Israel, som en direkte sanksjon mot okkupanten Israel. Det kan ikke lengre bare være vi som forbrukere som ikke handler varer fra okkuperte områder. Norge kan ikke endre situasjonen umiddelbart for de palestinerne som daglig drepes i Palestina, i Gaza og på Vestbredden, derfor må Norge sanksjonere. Det må økonomiske sanksjoner til for å på sikt få til en endring i Israel. Alle stater som anerkjenner Palestina, må gjennomgå sine ulike investeringer. Vårt oljefond kan ikke fortsette å tjene penger på okkupasjonen av Palestina, eller på massakren i Gaza.

Den breie solidaritetsbevegelsen for Palestina, som har utvikla seg til en folkebevegelse over heile verden, har vist verden at det nytter å kjempe. Palestinakomiteen i Norge har markert sin støtte til palestinernes frigjøringskamp i over 50 år – de siste nesten 8 månedene har vi i Palestinakomiteen i Agder hatt ukentlige solidaritetsmarkeringer hver uke i flere av sørlandsbyene mot okkupasjonen og folkemordet, og vi vil fortsette med disse. Kampen er ikke over før Palestina er fritt og har fått sin selvråderett!

Alle Agders kommuner, samt Agder fylkeskommune, forventes å heise det palestinske flagget den 28. mai, som er den offisielle dagen for den norske anerkjennelsen av Palestina. Det er det minste man kan forvente.