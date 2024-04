I tillegg til alle dere som lever med senskader tilknyttet bil, båt, moped, motorsykkel, scooter, sykkel, el-sykkel, traktor, ATV osv. Tragisk!

Jeg har jobbet med barn i hele mitt voksne liv. Utdannet førskolelærer, pedagogisk leder, styrer, søndagsskole, baby-sang, mamma til to, nabounger, tante, Titti, barnevakt osv.

Poenget mitt med dette innlegget er forebygging av ulykker.

Barna har sitt fokus på hvitveisen i veikanten eller kompisen som går foran. Ikke alltid på trafikken. Barn er barn!

Fra vinduet mitt observerer jeg Audi, Tesla, BMW, Volvo, Porsche osv i full fart mot byen.

Mens min buss alltid er forsinket.

Say no more!