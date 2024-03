Kjønnsroller påvirker oss sterkt i dag, og kanskje spesielt i skolen blant ungdommen. Jeg savner undervisning og bevisstgjøring rundt dette. Hvorfor lærer vi ikke noe om hvordan kjønnsroller påvirker oss i dag?

På skolen i dag lærer vi en hel del om kjønnsroller og hvordan de påvirket samfunnet rundt sene 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Generelt er undervisningen om kjønnsroller knyttet til det ene kapittelet i norsk boken om et dukkehjem. Men kjønnsroller er ikke borte, de forsvant dessverre ikke da Nora forlot Torvald.

I dag settes det også tydelige forventninger til deg ut ifra hvilket kjønn du er født som. Kvinner skal liksom være feminine, ta lite plass, være pene, flinke piker. Mens menn skal være tøffe, maskuline, sterke, bestemte og ta mer plass.

Det er også dessverre for mange slik at tilsnakk fra en kvinne i en lederrolle som prøver å gjøre sin jobb blir sett på som sutrete, sint og over-emosjonell. En mann i samme situasjon ville blitt sett på som bestemt, og flink i sin jobb.

Hvorfor er det slik? Jeg synes dette er utrolig teit, jeg ønsker å kunne si min mening og kjempe min kamp uten å bli sett på som «hun derre irriterende, sutrete bitchen».

Stigmaene går likevel begge veier, gutter skal være tøffe og ikke vise følelser. Dette gjør det vanskeligere for gutter og få hjelp når de sliter psykisk. Når gutter oppsøker helsesykepleiere, er det ofte vanskelig for dem å uttrykke følelser, ettersom at de er blitt opplært av samfunnet til å holde alt dette stengt inne.

Derfor blir de ofte sendt vekk, med mistanke om forsøk på skulk eller et ønske om å skulke timen. Selv om gutten oppriktig prøver å be om hjelp. Dette er ofte skyldt fordommer som vi i dagens samfunn nekter for å ha.

Jeg savner belysning, undervisning og bevisstgjøring rundt dette temaet. Jenter burde bli hørt på lik linje som gutter og gutter burde bli tatt seriøst av helsesykepleiere på lik linje som jenter.