Mathias Bernander prøver å svare på anklagene etter at Kari Henriksen har «snoket» i hans offentlige innlegg på fb, at kablene som var en gledens dag har tjent «oss godt»! Da tenker jeg det er på høy tid at Bernander tar en time out og tenker litt over hva han sier, for de kablene har ikke tjent «oss» noe som helst godt, ikke det grann, det har vært ett mareritt siden dag 1 for forbrukene i sør.

Når Bernander sier utbygging av kraft og mer kraft er løsningen, så bekrefter han ytterligere at han ikke har forstått systemet og hvordan det fungerer. Når Bernander da på toppen av det hele begynner å blande inn olje og gass i denne diskusjonen, så er det helt på jordet.

Utenlandskablene i NO2 har en eksportkapasitet på over 50 Twh! I et normalår så eksporterer Norge +/- 16twh, «tørråret» 2020 var eksporten på over 20 Twh, hvilket vi så til de grader betalte prisen for i 2021 og 2022. Går vi tilbake til årene før de siste to kablene, så var eksporten mye lavere. Så de kablene har ikke tjent «oss» her på Sørlandet noe som helst godt, dvs de samme folka du reiste til Oslo sammen med inkludert alle de som var hjemme. Hvor mye utbedring av nettet og ny energi tenker ordfører Bernander at det må til for å få ned prisen her i sør? Når vi vet at eksportkapasiteten fra NO2 er ca 50 Twh og at vi har tilnærmet 0 sperrer internt i nettet her i Sør, med det en ledig eksportkapasitet på 30Twh+.

Så kan det jo nevnes at havvind må ha godt over 100 øre for å være lønnsomt, det kan jo også være noe av grunnen til at flere og flere trekker seg fra å gå inn i dette.

Ordfører Bernander sitter i realiteten og jamrer seg over konsekvensen av egen politikk, det ene øyeblikket heier han på politikken, når den er gjennomført klager han over resultatet. Så hvordan skal dette bringe ned prisene, ordfører Bernander?

Ps, det var en grunn til at jeg arrangerte landsdekkende demonstrasjon mot dette systemet 20. januar 2022.

