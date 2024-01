Buss 36 til Tveit og Birkeland gikk som normalt. Da går sjølsagt også buss 10 til sjukehuset, tenkte vi. Men nei da! Bussen fra Birkeland var til og med i rute!

Kaoset begynte på Rutebilstasjonen. Folk som ikke kom videre og folk som ikke fikk taxi. Flere skulle til sjukehuset, og endelig fikk vi tak i en taxi og dro sammen med to andre. Vi rakk timeavtale med knappest mulig margin.

Så starta kaoset igjen. Åssen kommer vi oss nå til buss 36? Folk rundt oss var fortvila, sinte og frustrerte. Ingen buss og ingen taxi å få fatt i. For oss blei redningen en mann som så to forpjuska og lettere frustrerte eldre damer, og spurte: «Trenger dere hjelp?» Da vi bekrefta det, tilbød han å kjøre oss til bussen før han dro heim. Vi vet ikke hvem han var, bare at han var vant med trafikk-kaos etter 30 år som taxisjåfør i Oslo. Ja, og så vet vi at han var verdens snilleste mann, akkurat da!

Stor TAKK til deg ukjente velgjører! Også stor takk til sjåfør og ledelse på buss 36. Imponert! Kjøringa var utrolig behagelig! Men vi så jo godt at denne turen krevde en dyktig sjåfør. Takknemlig hilsen.